Flamengo e Fluminense se reencontram Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 11:57 | Atualizado 05/01/2021 12:00

Rio - Durante os anos de 1999 e 2000, Flamengo e Fluminense disputaram a chamada Taça São Sebastião, um torneio amistoso que inaugurava a temporada do futebol carioca. O modelo não se perpetuou, porém, 21 anos depois, as duas equipes fazem nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, o seu primeiro jogo no Ano Novo. O motivo do encontro é muito mais importante que um simples amistoso. Por conta da Covid-19, a temporada no futebol brasileiro ainda não acabou e as duas equipes ainda lutam por seus objetivos na temporada.

Enquanto o Flamengo ainda projeta o título do Brasileiro, o Fluminense quer se manter vivo na luta por uma vaga na Libertadores. Ambas as equipes terão ausências importantes. O Rubro-Negro não poderá contar com Diego Alves, lesionado, enquanto o Tricolor não será comandado por Marcão, contaminado pela Covid-19.

A equipe rubro-negra quer vencer para não deixar o São Paulo disparar ainda mais. Ceni deverá escalar o seu time com: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filípe Luis; Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Enquanto isso, o Fluminense tenta quebrar uma marca negativa de dois jogos sem vencer no Brasileiro. Mesmo ausente da beira do campo, Marcão deverá escalar o Tricolor com: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson e Yago; Michel Araújo, Wellington Silva e Fred. O zagueiro Nino não poderá jogar por estar suspenso.