Uso de termo racista pode render punição a Cavani Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 13:08

Rio - A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, uma nota onde questiona a suspensão por três jogos do atacante Edinson Cavani, que usou uma frase que foi considerada racista em suas redes sociais. Após ser parabenizado por um amigo, ele agradeceu escrevendo "gracias, negrito". Para a entidade, não levou-se em conta as "características culturais" do Uruguai.

"A medida disciplinar para o jogador destacado da seleção uruguaia claramente não leva em consideração as características culturais e o uso de certos termos na fala cotidiana do Uruguai", dizia um trecho do comunicado.

Veja a nota na íntegra:

"A Conmebol expressa sua solidariedade ao jogador Edinson Cavani, sancionado pela Federação Inglesa de Futebol. A medida disciplinar para o jogador destacado da seleção uruguaia claramente não leva em consideração as características culturais e o uso de certos termos na fala cotidiana do Uruguai.

O julgamento desses tipos de declarações, no âmbito de um processo que pode acarretar em penalidades para o atleta e que afetam sua reputação e bom nome, deve ser sempre realizado levando em consideração o contexto em que foram feitas e, sobretudo, as peculiaridades culturais de cada jogador e de cada país.

A Conmebol condena e sempre condenará com a maior energia qualquer manifestação racista ou discriminatória, mas o caso específico para o qual Cavani foi sancionado não constitui uma delas."