Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por LANCE!

Publicado 05/01/2021 15:12

Rio - A Band demonstrou interesse na contratação do jornalista Mauro Cezar Pereira. Mesmo sabendo do desejo da Globo em contar com o comentarista e das dificuldades de concorrer com ela, a emissora de São Paulo, por meio do diretor Denis Gavazzi, tentará contar com Mauro para a rádio e TV. A Informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco.



No último domingo, Flávio noticiou que a Globo está tentando contratar Mauro Cezar e que o acerto é dado como certo nos bastidores da Grupo. Também no mesmo dia, Mauro participou do programa "Terceiro Tempo", da Band, a convite de Milton Neves.

Mauro Cezar Pereira anunciou sua saída da ESPN no último sábado, empresa que afirmou "não ser mais seu habitat". O principal motivo de sua saída é a cláusula de exclusividade pedida pelo Grupo Disney, após fusão dos canais ESPN e Fox Sports.