Honda (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 16:00

Rio - Apesar das informações da imprensa lusitana de que já estaria em Portugal finalizando o acerto com Portimonense, o apoiador japonês Keisuke Honda utilizou as redes sociais para negar a informação. De acordo com o atleta, ele ainda não escolheu o seu novo destino.

"Jornalistas que escrevem como uma decisão de transferência para Portugal, eu ficaria muito grato se vocês pudessem prestar atenção apenas tempo para corrigir cada um dos bons números de “Parabéns pela transferência!” de meus amigos como “Ainda não decidi”", afirmou.



O jogador chegou ao Botafogo no começo do ano e disputou 27 partidas, tendo marcado três gols pelo clube carioca. Honda havia ampliado o seu vínculo até o fim do Brasileiro, mas pediu para deixar a equipe antes do fim do contrato.