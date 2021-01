Desde 2016 no Real Sociedad, Willian José é destaque na equipe, com mais de 60 gols marcados Divulgação

Publicado 06/01/2021 19:21

Madri - À procura de um atacante para recompor a saída de Diego Costa, oficializada no fim de dezembro de 2020, o Atlético de Madri, da Espanha, mira a contratação de outro brasileiro que atua no país: Willian José, do Real Sociedad. O Atléti, no entanto, tem a concorrência do Olympique de Marselha, da França, para contratar o camisa 9.

De acordo com o diário espanhol 'Marca', o clube francês, que pagou R$ 25 milhões ao Botafogo para contratar o atacante Luís Henrique, busca um homem de área para a sequência da temporada. Com mais de 60 gols marcados pelo Real Sociecidad, Willian José está na lista de reforços do diretor esportivo do Olympique, Pablo Longoria. Espanhol, o dirigente conhece bem o atacante brasileiro.

Revelado pelo Grêmio Prudente-SP, Willian José passou teve chance em grandes clubes do país, como São Paulo, Grêmio e Santos. No entanto, desabrochou em solo europeu. Com 29 anos, o alagoano, de 1,89cm, chegou a ser convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção nos amistosos contra Rússia e Alemanha, em março de 2018.