Publicado 09/01/2021 12:46

Rio - O ex-jogador da NBA, Lamar Odom, segue gerando polêmica, mesmo após abandonar as quadras, onde foi duas vezes campeão pelo Los Angeles Lakers, ao lado de Kobe Bryant, que morreu no ano passado.



Em outubro de 2015, ele foi encontrado inconsciente em um bordel de Las Vegas após uma overdose de cocaína. Depois de vários dias em coma, durante os quais sofreu 12 derrames e seis ataques cardíacos, Odom tornou-se "um milagre ambulante" em suas próprias palavras.



Agora, mais de cinco anos depois, ele reaparece com acusações a sua ex-noiva, Sabrina Parr, a quem acusou de hackear suas redes sociais, além de roubar suas senhas, o que segundo o ex-jogador está afetando sua vida profissional.



“Tenho trabalhado muito para construir minha marca e uma nova equipe profissional", disse o nova-iorquino, referindo-se à tentativa de limpar sua imagem por meio de suas aparições no Twitter e no Instagram.



Parr, por sua vez, negou todas as acusações de seu ex-parceiro com outra mensagem nas redes sociais: "Nós dois sabemos a verdade, e garanto que nada do que você está dizendo é verdade. Agora, se me perdoa, continuarei minha vida em paz e silêncio", escreveu.



A polêmica veio poucos dias depois que Odom voltou a falar sobre sua condição após postar um vídeo no qual se autoproclama 'O Jesus Negro'. Diante desse vídeo, o ex-Best Sixth Man da NBA se deparou com as acusações que falavam de uma possível recaída nas drogas, porém, garantiu que ele estava apenas tentando promover seu novo canal.