Sport e Palmeiras é marcado por polêmicas de arbitragem Paulo Paiva/AGIF

Publicado 10/01/2021 10:16

Rio - Augusto Caldas, diretor de futebol do Sport, saiu na bronca com a arbitragem após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por uma polêmica envolvendo a arbitragem, no fim do confronto e o dirigente falou em "proteção" aos times do Rio de Janeiro, visto que o time pernambucano luta contra o rebaixamento contra Botafogo e Vasco.

O diretor reclama de um lance em que o árbitro Dyorgines de Andrade marcou pênalti de Rony após a bola bater em seu braço na área palmeirense. Após ser chamado pelo VAR, o juiz anulou a marcação.



"É uma coisa escandalosa. Inclusive, essa falta de respeito com o Sport Clube do Recife e com os times do Nordeste também. Isso nos deixa imaginar o que está acontecendo na CBF em relação a essa proteção que se tem com os clubes do Rio de Janeiro. A partir do momento que Vasco e Botafogo estiveram na zona de rebaixamento, tudo começou a acontecer de uma forma, no mínimo, estranha", questionou o dirigente.

Caldas afirmou que entrará com um pedido na CBF para que tenha acesso aos áudios da cabine do VAR no momento do lance.