Rio de Janeiro - RJ - 20/12/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 26 rodada - Vasco x Santos - Estadio Sao Januario, Sao Januario, zona norte do Rio - na foto, Marinho Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 13:34

Rio - O atacante Ábila, ex-Cruzeiro, e atualmente no Boca Juniors, causou polêmica ao usar um termo quando se referiu ao Marinho, atacante do Santos. Em entrevista após o confronto contra o Argentinos Juniors, no último sábado, o argentino foi questionado sobre o contato que teve com os jogadores do clube paulista, que tem dois casos de Covid-19 confirmados. Ao falar com quem havia trocado a camisa, Ábila se referiu a Marinho como "o negro" e chegou a ironizar denúncias de racismo.

"Troquei com Marinho, com o negro, porque o conheço. Bom, com o moreno, porque agora se você diz "negro", te denunciam. É carinhosamente. Se quem diz "negro" sou eu, o que resta para os outros, não?", disse Ábila.



A fala de Ábila foi publicada nas redes sociais do diário argentino "Olé". A publicação gerou muita polêmica e foi alvo de críticas pelos brasileiros, que reclamam do tom da postagem e da fala do atacante.

