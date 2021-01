André Rizek se emocionou Reprodução Internet

Publicado 10/01/2021 14:36

Rio - A 29ª rodada do Brasileirão começou com mais polêmica de arbitragem. A partida Sport x Palmeiras, vencida pelo clube paulista por 1 a 0 no último sábado na Ilha do Retiro, foi marcada por um pênalti não assinalado no final da partida a favor do clube pernambucano, quando a bola pegou no braço de Rony, do Alviverde, após um chute de seu companheiro.



O apresentador André Rizek postou um vídeo de Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF, analisando a regra e disse ver argumento para a decisão, mas criticou a falta de um padrão de análise e de marcação da arbitragem brasileira, citando um lance similar na partida Botafogo x RB Bragantino em que a penalidade foi confirmada.



"Bom dia. Nesse vídeo, por mais esquisito que pareça, você vê argumentos para o pênalti do Rony não ter sido marcado. O problema, mesmo, é que outros são assinalados assim - Botafogo contra o Bragantino, por exemplo. A arbitragem brasileira é cada jogo de um jeito. Péssimo", postou Rizek em sua conta no Twitter nesta manhã.



No vídeo postado pelo apresentador, Gaciba explica que quando a bola bate no braço de um jogador de defesa após vir de um companheiro, não se deve marcar o pênalti. Assim, a decisão do lance em Recife, seguindo a regra, seria correta.

