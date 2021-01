Porto Alegre, 28/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - O jogador Thiago Neves durante apresentação no Grêmio, realizada no CT Luis Carvalho, em Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (28). Foto: Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 19:41

Rio - Thiago Neves virou "meme" em 2019 após ter seu áudio vazado numa conversa com Zezé Perrella, dirigente do Cruzeiro, na época. Num trecho do diálogo, o meia pedia o pagamento de parte dos salários atrasados, o que acabou virando piada na Web.

Thiago Neves, em entrevista ao "Esporte Espetacular", revelou que já se incomodou com as brincadeiras, mas que hoje em dia, acaba levando na esportiva.



"Muita gente criativa, impressionante. Então eu fico vendo algumas coisas. Até me mandam esses gifs, negócios no WhatsApp… Só dou risada. Meus amigos do Rio de Janeiro ficam me mandando toda hora. Não tem como não dar risada. Agora, porque no final do ano, onde eu ia, todo mundo ficava ‘bom dia Zezé, e aí cara’, e eu ficava louco da vida. Mas hoje levo numa boa", afirmou.



Atualmente no Sport, o meia acredita que foi injustiçado no Cruzeiro por ter levado a culpa pelo rebaixamento do clube.

"O Zezé falou que tinha me afastado, mas estava com uma lesão, por isso não joguei os últimos três jogos. Da forma que foi, todo mundo colocar esse rebaixamento nas minhas costas, foi muito injusto", expressou.