Vasco e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, rodada 29. Gol do Talles Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 22:26 | Atualizado 10/01/2021 22:33

Rio - O Vasco venceu por 3 a 0 o clássico contra o Botafogo, disputado neste domingo, em São Januário. Talles Magno, de cabeça, Andrey, em bela jogada, e Yago Pikachu, de pênalti, fizeram os gols da partida. O resultado dá alívio ao Cruzmaltino na tabela. Já o Glorioso, se afundou de vez e vê sua permanência na Série A cada vez mais difícil.

Jogando dentro de casa, o Vasco conseguiu impor bem seu ritmo de jogo e teve as melhores chances do primeiro tempo. Com mais posse de bola e conseguindo chegar à área do adversário, o Cruzmaltino logo foi premiado com o gol. Aos 21 minutos, Henrique cruzou na cabeça de Talles Magno, que cabeçou para o fundo do gol de Diego Cavalieri e abriu o placar na Colina.

Mesmo após o gol marcado, a equipe de Luxemburgo não diminuiu o ritmo e continuou criando chances. A melhor delas veio 27 minutos, quando Talles Magno, destaque da primeira etapa, encontrou Cano na área e o argentino desviou na pequena área, mas Sousa salvou em cima da linha.

O Botafogo, por sua vez, teve dificuldades para se lançar ao ataque por conta das atuações ruins de Kelvin e Warley, responsáveis por puxar a equipe ao ataque. O único lance em que o Glorioso levou algum perigo durante o primeiro tempo veio já no fim, quando o garoto Romildo arriscou de fora da área e viu a bola sair à esquerda do gol de Fernando Miguel.

Na volta do intervalo, Eduardo Barroca tentou corrigir as jogadas ofensivas colocando Salomon Kalou e Bruno Nazário nos lugares de Warley e Rhuan, que pouco fizeram no primeiro tempo. E deu certo. O Botafogo conseguiu criar mais jogadas e ainda contou com a queda de rendimento do Vasco, que acabou diminuindo o ritmo.

A grande chance do Glorioso veio justamente com Kalou, que entrou bem na partida. Após cobrança de escanteio, Kanu tocou de cabeça e o marfinense desviou para o gol, mas Henrique salvou em cima da linha. A equipe de Eduardo Barroca até chegou a marcar com Cícero, de cabeça, mas a arbitragem assinalou impedimento do volante.

Mesmo estando abaixo no segundo tempo, o Vasco conseguiu buscar o segundo gol. Bruno Gomes ganha dividida, toca para Talles Magno, que adianta a Caio Lopes. Numa nova troca entre os meias, Andrey finaliza com muita qualidade e marca um belo gol.

Já nos acréscimos, Pikachu foi derrubado por Barrandeguy na área e o árbitro Raphael Klaus marcou pênalti. O próprio Pikachu foi para a cobrança e sacramentou a vitória por 3 a 0.

A derrota complica ainda mais a vida do Botafogo, que fica na penúltima colocação, com apenas 23 pontos. Nos últimos 13 jogos pelo Brasileirão, a equipe teve apenas uma vitória. Já o Vasco, conseguiu um resultado importante na luta contra a degola e está em 15º, com 32 pontos. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro, enquanto o Gigante da Colina recebe o Coritiba no sábado, às 21horas, em São Januário.

VASCO 3 X 0 BOTAFOGO

Local: São Januário

Árbitro: Raphael Claus

VASCO: Fernando Miguel, Cayo Tenório (Jadson), Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes (Marcos Júnior), Juninho (Andrey) e Léo Gil (Caio Lopes); Yago Pikachu, Talles Magno (Gabriel Pec) e German Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Kevin (Barrandeguy), Sousa, Kanu e Victor Luís; Zé Welison, Romildo (Cícero) e Kelvin (Lecaros); Warley (Bruno Nazário), Rhuan (Kalou) e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca.

Gols: Talles Magno (21' do 1ºT), Andrey (31' do 2ºT) e Yago Pikachu (50' do 2ºT)

Cartões amarelos: Yago Pikachu