Enzo Pérez é pedido por Jorge Jesus AFP

Publicado 11/01/2021 15:00

Rio - O volante argentino Enzo Pérez, do River Plate, tem chamado a atenção de Jorge Jesus e pode acabar parando no Benfica. As informações são do jornal argentino “El Intransigente”.

Pérez é um dos grandes nomes do elenco argentino. O jogador de 34 anos de idade, tem contrato com o River até 2023, e o presidente do clube, Roberto D’Onofrio, não pensa em perder um dos líderes do elenco. A reportagem afirma que o mandatário propôs que o atleta encerre a carreira no clube.



Um dos representantes do jogador é o espanhol Borja García Martín, da GM Sports Management, que tem conversado diretamente com o técnico Jorge Jesus. Vale lembrar que Pérez foi comandado pelo português em 2011, no Benfica.

Com isso, a pedido do Mister, o clube da Luz deve fazer uma proposta pelo jogador. A tendência é que o jogador chegue depois da sua participação na Libertadores. Gabriel, Julian Weigl e Andreas Samaris são as opções para o setor disponíveis no elenco.

O treinador voltou a fazer cobranças por reforços a diretoria do clube português. Assim que retornou ao Benfica, no ano passado, Jorge Jesus tentou a contratação de Bruno Henrique, Gerson e Willian Arão, todos do Flamengo. Além deles, recomendou William Carvalho, do Betis, da Espanha. Nenhuma delas concretizadas pelo presidente Luís Filipe Vieira.