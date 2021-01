Léo Duarte passa por cirurgia no tendão de aquiles e desfalcará o Milan de 3 a 4 meses Divulgação/Milan AC

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 15:53

Rio - O zagueiro Léo Duarte está de saída do Milan, depois de uma temporada pelo clube italiano. O defensor, ex-Flamengo, foi emprestado ao Istanbul Basaksehir, da Turquia. O empréstimo foi confirmado pelo "rossonero" nesta segunda-feira.

O vínculo do empréstimo vai até 30 de julho de 2022, com opção de compra ao fim do contrato. O Istanbul atua na primeira divisão da Turquia, e constantemente, atua na Liga dos Campeões.



Léo Duarte se transferiu para o Milan após de destacar pelo Flamengo nas temporadas de 2018 e 2019. Com a camisa do Milan, foram apenas 22 partidas e nenhum gol.