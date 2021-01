Selhurst Park Crystal Palace Liverpool Reprodução/Twitter

Publicado 11/01/2021 19:59

Inglaterra - Com o sonho do fim da pandemia cada vez mais perto, alguns clubes ingleses colocaram suas instalações à disposição para que virem centros de vacinação e treinamento contra a covid-19. Crystal Palace, Leeds United e Manchester City anunciaram a disponibilidade neste domingo, além deles, o Chelsea também disponibilizou o Copthorne Hotel, localizado em Stamford Bridge, para profissionais de saúde.

A vacinação no Reino Unido começou ainda no fim do ano passado e mais de 1,2 milhão de pessoas já foram vacinadas na Inglaterra até o momento. Os primeiros grupos a receberem a vacina foram profissionais de saúde e idosos.

O Crystal Palace já havia oferecido seu estádio, Selhurst Park, ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, em inglês) no início da pandemia, em março de 2020. A arena pode se tornar um dos maiores centros de vacinação de Londres. O Elland Road, estádio do Leeds United, também vai hospedar um centro de vacinação.

Enquanto isso, o Etihad Stadium, do Manchester City, foi oferecido para que haja treinamento dos profissionais de saúde, já o Chelsea, disponibilizou o hotel do clube, para que os atuantes da linha de frente possam ficar acomodados, tendo em vista que o país entrou em lockdown mais uma vez.

Os gastos de alojamento e o café da manhã da equipe será custeado pelo proprietário do clube, Roman Abramovich, até meados de fevereiro.