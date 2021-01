Perto de completar 54 anos, Kazu teve uma passagem pelo Brasil e vestiu as camisas Santos, Palmeiras, CRB, XV de Jaú e Coritiba Reprodução

Publicado 11/01/2021 16:52

Yokohama - Jogador de futebol mais velho em atividade, Kazu Miura, de 53 anos, teve o contrato renovado com Yokohama FC, do Japão, para a temporada 2021. O acordo com o 'Highlander' da bola, em alusão ao filme que conta a história de um imortal guerreiro escocês do século XVI, foi oficializado nesta segunda-feira. No dia 26 de fevereiro, a lenda completará 54 anos.

"Renovamos nosso contrato com o Yokohama FC para a temporada 2021. Na temporada passada, devido à influência do novo coronavírus, o mundo estava em uma situação difícil e, graças a várias pessoas, estamos felizes de voltar a jogar futebol", disse Kazu, em comunicado divulgado pelo Yokohama FC.

Com uma forte ligação com o Brasil, Kazu deixou o Japão com apenas 15 anos para jogar nas categorias de base do Juventus, de São Paulo, em 1982. Quatro anos depois, se tornou o primeiro japonês a vestir a camisa do Santos. Depois do empréstimo para o Palmeiras, o atacante rodou pelo país, com passagens por Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba e Palmeiras. Apenas em 1990, teve a chance de estrear profissionalmente na terra natal.

Considerado um ícone do esporte japonês, detém o recorde de jogador mais velho da história e também a marcar em uma partida no futebol do país: foi justamente o seu último gol, em 2017, contra o Thespakusatsu Gunma, pela segunda divisão japonesa.

Esta será a 36ª temporada da carreira de Kazu, a 19ª pela equipe de Yokohama, com a qual obteve o acesso à elite do futebol japonês, a J-League, em 2019. Kazu jogou apenas quatro vezes em 2020.



"Na temporada passada, devido ao novo coronavírus, o mundo estava em uma situação difícil, mas estamos felizes de jogar futebol novamente. Foi uma temporada um pouco abaixo do esperado, pessoalmente, mas minhas aspirações e paixão pelo futebol só estão aumentando. Vou jogar mais partidas nesta temporada e contribuir para as vitórias da equipe. É nisso que vou trabalhar todos os dias", disse o atacante.