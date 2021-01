Bobadilla se desculpou após se exceder na comemoração e mostrou preocupação com a reação da mulher Reprodução/Tigo Sports

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 20:43 | Atualizado 15/01/2021 20:49

Assunção - O 'strip-tease' de Raúl Bobadilla na comemoração do terceiro gol da vitória de 3 a 1 do Guaraní sobre o Libertad, pelo Campeonato Paraguaio, não passou impune pelo Tribunal de Disciplina da Associação Paraguaia de Futebol. O julgamento confirmou a pena de cinco jogos e multa de cerca de R$ 12 mil ao atacante que quase revelou as partes íntimas na entusiasmada comemoração.



O jogo aconteceu às vésperas do Natal, no dia 23 de dezembro. Na polêmica celebração, Bobadilla tirou a camisa, se posicionou em frente às câmeras de TV e baixou o short. O controverso incidente não foi relatado pelo árbitro na súmula, mas a repercussão na redes sociais e na imprensa motivou a abertura de uma investigação disciplinar.



Com plena consciência de que se excedeu na comemoração, Bobadilla se mostrou arrependido e preocupado com a reação da mulher. O caso de Recalde, do Olimpia, foi citado em entrevista. O atacante foi punido com quatro jogos de suspensão por gesto obsceno com as partes íntimas em março do último ano 2020.

"Estou arrependido pela minha comemoração. Espero que minha mulher não tenha visto, porque ela vai brigar comigo. Minha calça abaixou um pouco. Que minha mulher fique tranquila, porque é tudo para ela", declarou Bobadilla.