Postagem de Alexandre Pato rendeu memes nas redes sociais Reprodução/Twitter

Por MH

Publicado 22/01/2021 16:00

Uma simples postagem do atacante Alexandre Pato em sua conta oficial no Twitter deixou a torcida do Remo maluquinha. Nesta sexta-feira, o jogador, que está sem clube desde a sua saída do São Paulo, em agosto, postou um inocente emoji de um leão, mascote do time paraense. Pronto, foi a senha para a galera convidar o atleta a se aventurar no futebol de Belém.

Publicidade

A galera do Fenômeno Azul invadiu as redes sociais do ex-jogador do Internacional, do Milan, da Itália, e do Corinthians para convidá-lo a vestir a camisa do Remo em 2021. O Leão garantiu o seu acesso à Série B do Brasileiro de 2021 e começa a disputar o título da Série C neste sábado, contra o Vila Nova, em Goiânia. O embate de volta acontece no dia 30, em Belém.