Hulk pode voltar a jogar no Brasil em 2021 Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 16:58 | Atualizado 22/01/2021 16:58

São Paulo - Livre no mercado desde o fim do contrato com o Shanghai SIPG, da China, em dezembro, Hulk é alvo de cobiça no mercado da bola. De olho, Atlético-MG e Palmeiras travam uma disputa pelo atacante, de 34 anos, e tentam esticar a corda ao máximo para realizar o alto investimento. Na lista dos 20 jogadores mais bem pagos do mundo, o paraibano, de acordo com a revista 'France Football' recebia 23,5 milhões de euros no futebol chinês: cerca de R$ 155 milhões anuais ou R$ 12,9 milhões por mês, na cotação atual da moeda.

Torcedor declarado do Palmeiras, Hulk, em diversas entrevistas, revelou o sonho de defender o clube de infância. Com as 'torneiras' fechadas pela patrocinadora, o clube não pretende fazer loucuras para contratar Hulk, ao contrário do Galo. Com o aporte de seus patrocinadores, o Atlético, após a frustrada negociação em 2020, retomou as conversas com o staff do atacante.

Publicidade

Revelado pelo Vitória, Hulk está fora do Brasil há 16 anos. Após a polêmica processo de divórcio com a ex-mulher, Iran Ângelo, o atacante, de 34 anos, pode abrir mão de ofertas milionárias para permanecer na Ásia ou se transferir para o mundo árabe ou Estados Unidos. A ideia é ficar mais perto dos três filhos. Hulk deve bater o martelo sobre o seu destino ainda este mês.