Publicado 23/01/2021 15:30

Rio - A Conmebol divulgou na noite desta sexta-feira que a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, dia 30 de janeiro, às 17h, terá um limite estimado de 5 mil pessoas credenciadas no Maracanã. Além disso, a entidade reforçou que não haverá venda de ingressos ao público. A decisão foi tomada em função das regras de combate ao novo coronavírus.

O limite de 5 mil pessoas contempla todo o público presente, incluindo, por exemplo:

Jogadores, árbitros, técnicos e comissões dos finalistas;

Estafe de operações da Conmebol;

Pessoal de segurança e protocolos sanitários;

Empregados do Maracanã e responsáveis pela transmissão;

Profissionais de imprensa;

Convidados dos patrocinadores e dirigentes da Conmebol;

Autoridades da cidade, estado e país;

Convidados dos clubes finalistas.

O decreto serviu apenas para confirmar o veto ao público, decisão que já havia sido definido no início de janeiro que a final seria de portões fechados. A decisão foi tomada em função das regras de combate ao coronavírus.



Ainda de acordo com o decreto, os espectadores da final da Libertadores terão que respeitar todas as medidas do protocolo de segurança: