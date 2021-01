Filha de Petkovic adere a personal virtual para se manter em forma; fotos!

Com o isolamento social, subiu o número de pessoas que passaram a treinar em casa ou em espaços públicos por conta própria. Apesar da premissa da vida saudável, a prática vulnerabiliza os praticantes quando não há acompanhamento de um profissional adequado.

Praticante de assídua de atividades físicas, a cantora Ana Petkovic não abre mão das instruções de um personal mesmo que a distância. “As hipóteses de executar um movimento errado ou acabar se lesionando por um cálculo errado de cargas são grandes. A orientação do personal irá não só minimizar esses riscos como ajudar na manutenção da minha saúde física e mental e acelerar meu metabolismo”, aponta.

A prática esportiva em casa, porém, não entrou na vida da cantora devido ao contexto pandêmico, ela apenas foi reforçada. “Antes mesmo de tudo isso acontecer, a academia não era uma realidade para mim, já que esse modelo não se encaixa para mim. Outro fator é que eu não tenho muito tempo, mas também gosto de fazer os exercícios sem a pressão de ter que ceder logo o aparelho para outra pessoa”, comenta.

A modalidade preferida de Petkovic é a que envolve apenas o peso do próprio corpo — no Brasil conhecida como calistenia. O fato de ser filha do ex-futebolista Dejan Petkovic também sempre foi incentivo à manutenção de exercícios físicos na rotina. “O fato de meu pai ser muito ligado à vida esportiva também nos faz dar mais importância aos benefícios de introduzir a prática de exercícios e esportes na rotina, tanto para o corpo quanto para a mente”, garante.

Petkovic é acompanhada por Tauan Gomes, que é especializado em assistência desportiva à distância. “Ana mora na Sérvia, enquanto realizo meu trabalho diretamente de Portugal, o que me permite orientar não apenas ela, mas pessoas em qualquer lugar no mundo. A vantagem é que meus alunos conseguem levar a rotina de exercícios para qualquer lugar”, garante.

Para montar a proposta de atividade de Ana Petkovic, o personal apostou em treinos metabólicos. “A ideia foi usar apenas o peso do próprio corpo e assim trabalhá-lo com a maior eficiência em toda a sua extensão. Para isso, exercícios que aperfeiçoam flexibilidade e potência foram a aposta”, explica Tauan.

Além do treino, o personal também garante o traçar de metas a curto, médio e longo prazo, o que mantém o praticante focado e faz com que ele veja os resultados de maneira mais clara. “Esse objetivo é definido com um prazo limite, fazendo com que ela saia da zona de conforto para bater a meta. Traz motivação”, garante.

