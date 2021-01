Luiz Antonio Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação

Por MH

Publicado 25/01/2021 16:21

Após ter seu nome especulado para reforçar o Botafogo, o volante Luiz Antônio acertou com o Ajman, clube dos Emirados Árabes, por uma temporada. Revelado nas divisões de base do Flamengo, essa será a terceira passagem do jogador pelo futebol asiático — ele defendeu o Shabab, da Arábia Saudita e o Baniyas Sports, também dos Emirados Árabes.

"A caminhada será desafiadora no Ajman, que luta para permanecer na primeira divisão, mas vontade e comprometimento não faltarão. A ideia é já estar pronto para jogar na sexta-feira contra o Dhafra", explicou o jogador que deve atuar com o número 88.