Vinicius Junior estaria na mira do PSG que deve incluir Mbappé na negociação pelo jovem brasileiro Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 25/01/2021 16:50

Sonho de consumo do Real Madrid, da Espanha, o atacante Mbappé faz a diretoria merengue estudar todas as possibilidade de contratar o astro. Para isso, o Real pode até envolver o brasileiro Vinicius Junior nessa possível negociação. Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', os espanhóis buscam maneiras de arcar com o alto salário do francês — 21 milhões de euros por temporada, quase R$ 140 milhões.

Os merengues sabem que terão que se desfazer de dois jogadores para ter grana em caixa. Vinicius Jr já é visto com bons olhos pelo PSG há algum tempo, por isso a esperança de colocar o jogador no meio de uma possível oferta.