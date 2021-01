Altinho De Primeira altinho De Primeira

Por MH

Publicado 25/01/2021 19:21

Depois de o atacante Robinho e a diretoria do Atlético Mineiro se acertarem, o juiz Luís Henrique Santiago Santos Rangel, da 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em audiência virtual, homologou o acordo entre as partes. O clube pagará R$ 4.350.000,00 ao jogador em 35 parcelas. O camisa 7 processou o Galo em dezembro de 2019. Os pedidos do jogador chegavam a R$ 4.935.000.



As dez primeiras parcelas do acordo são de R$ 100 mil. As 25 restantes, de R$ 134 mil. Outros R$ 250 mil são de honorários advocatícios. Os pagamentos, mensais, começam em fevereiro.