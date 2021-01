Reinier Reprodução

Por MH

Publicado 26/01/2021 16:07 | Atualizado 26/01/2021 16:08

Apesar de insatisfeito com as poucas oportunidades recebidas no Borussia Dortmund, o apoiador brasileiro Reinier, que pertence ao Real Madrid, da Espanha, cumprirá o seu contrato de empréstimo de dois anos com o clube alemão. De acordo com informações do site Goal Spain, a decisão foi do próprio jogador. O maior interessado em sua contratação era o Valadollid, cujo dono é o ex-atacante Ronaldo Fenômeno.

Revelado nas divisões de base do Flamengo, Reinier chegou ao Real Madrid em fevereiro do ano passado, mas só foi utilizado na equipe B. Depois, em busca de mais espaço, acertou com os alemães em agosto do mesmo ano. Desde então, Reinier jamais começou uma partida como titular. São apenas oito jogos — 136 minutos em campo, média de 17 minutos apenas em cada compromisso do Borussia.