Garantidos na elite na próxima edição do Campeonato Brasileiro, América-MG e Chapecoense querem o título da Série B na última rodada, na sexta Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/01/2021 17:29

Rio - A corrida pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro é garantia de emoção até a última rodada, na sexta-feira, para os torcedores de América-MG e Chapecoense. Com os dois concorrentes empatados com 70 pontos, em número de vitórias (19), saldo de gols (19), o Coelho leva vantagem no terceiro critério de desempate, que é número de gols feitos: 41 contra 39 da Chapecoense). Com a disputa aberta, a CBF encomendou a confecção de dois troféus idênticos.

Um modelo será enviado para Belo Horizonte, onde o Coelho enfrenta o Avaí, no Independência, e outro para Chapecó, local da decisão entre os catarinenses contra o Confiança, na Arena Condá. Os dois jogos serão disputados na sexta-feira no mesmo horário, às 21h30.

A taça excedente ficará no acervo da CBF e será usado nas próximas edições da competição ou em ações promocionais, como exposição para torcedores.