Incêndio toma cabine de rádio do Castelão Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 11:27

Rio - Um incêndio tomou a Arena do Castelão, em Fortaleza, na manhã deste sábado. Uma cabine de rádio do estádio pegou fogo, segundo informações confirmadas pelo Tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros. A causa do ocorrido ainda está sendo investigada.

Ainda de acordo com o Tenente, o incêndio foi relatado à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta de 10h12. Os bombeiros foram acionados logo após a ligação telefônica. Além disso, três equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local, mas não há informações de feridos.



Vale lembrar que o Castelão vai sediar, na tarde deste sábado, a primeira partida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Floresta recebe, às 16h, o Mirassol.

Incêndio na cabine de rádio do estádio Castelão, que será palco da final da Série D hoje, entre Floresta e Mirassol. pic.twitter.com/LVGYhoG4Pp — Planeta do Futebol (@futebol_info) January 30, 2021

Ainda não há informações se a partida será cancelada ou transferida para um outro estádio.