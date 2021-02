Givanildo Oliveira Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/02/2021 13:43

Rio - Um dia após ter acertado com o América, o treinador Givanildo Oliveira, de 72 anos, deu um passo atrás. De acordo com informações do próprio clube da Zona Norte, um parente do técnico contraiu Covid-19. Por conta disso, ele desistiu de acertar com a equipe carioca.

"Na minha carreira toda, é a primeira vez que acontece isso comigo. Tivemos esse problema com uma pessoa muito próxima a mim e eu não tinha como viajar. Estava muito animado em dirigir este grande clube, seria a primeira vez no Rio de Janeiro. Peço desculpas ao torcedor por não conseguir estar nessa caminhada junto ao time, mas infelizmente foi algo que não tive como controlar", afirmou o técnico em nota oficial divulgada pelo clube.

Conhecido como Rei do Acesso, Givanildo Oliveira foi jogador de futebol e como atleta defendeu o Fluminense. Como treinador, ele conseguiu cinco acessos para a Série A do Brasileiro comandando o América-MG, o Sport, o Santa Cruz e o Paysandu.