Rio - A passagem de Rafinha pelo Olympiacos, da Grécia, chegou ao fim menos de seis meses depois de ser apresentado de maneira oficial pelo clube grego. O lateral-direito entrou em acordo com a diretoria e irá assinar a rescisão do vínculo, que iria até junho deste ano, nas próximas horas.



Com a saída precoce de Rafinha do Olympiacos, a torcida do Flamengo ficou animada com a possibilidade de o lateral retornar ao Rubro-Negro, clube que conseguiu sucesso na temporada 2019. Mas, neste momento, a cúpula da equipe carioca não estuda tentar a contratação do jogador novamente.



Enquanto isso, Rafinha é sondado por clubes mundo afora, inclusive brasileiros. Pessoas ligadas ao estafe do atleta afiram que "ao menos quatro clubes do Brasil" consultaram a situação do experiente atleta e dão como certa o retorno ao país.

Em janeiro, o Schalke 04, da Alemanha, clube que Rafinha entre 2005 e 2010, tentou a contratação do lateral-direito, mas as negociações não avançaram e não teve acordo. O jogador de 35 anos não tem pressa para definir o futuro e estuda de forma minuciosa as possibilidades antes de dar o próximo passo na carreira.