Fernando Alonso retorna à Fórmula 1 após dois anos fora

Publicado 12/02/2021 11:37

Bicampeão de Fórmula 1, Fernando Alonso passou por uma cirurgia no maxilar superior e teve alguns dentes quebrados após ser atropelado por um carro enquanto treinava de bicicleta, em Lugano, na Suíça. O espanhol de 39 anos segue internado em um hospital especializado em Berna, onde ficará em observação, mas está bem e tem boas chances de participar dos testes de pré-temporada, em março no Bahrein.



Em comunicado, sua equipe Alpine (ex-Renault) confirmou o procedimento cirúrgico e avisou que Alonso ficará em repouso nos próximos dias. "Após seu acidente de bicicleta, os médicos descobriram uma fratura em seu maxilar superior e realizaram uma operação corretiva com sucesso (...) Olhando para a frente, após alguns dias de repouso completo, ele poderá retomar progressivamente ao treinamento".



Alonso, que esteve consciente todo o momento, treinava em uma estrada próxima a Lugano quando, segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', foi atropelado por um carro. Havia a suspeita de outras fraturas, o que não aconteceu.



Campeão mundial em 2005 e 2006 pela Renault, Alonso deu adeus à Fórmula 1 no fim de 2018, quando estava na McLaren. Ano passado, ele anunciou seu retorno à equipe francesa, que passou a se chamar Alpine.



A temporada de Fórmula 1 começa no dia 28 de março, no GP do Bahrein.