Auxiliar do Botafogo, Lucio Flavio assumiu o time na reta final do Brasileiro Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 13:45 | Atualizado 12/02/2021 13:46

Rebaixado, lanterna e dono de uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o Botafogo tem as últimas três rodadas para minimizar a vergonha e tentar, minimamente, sair de cabeça erguida. É o que resta ao Glorioso a partir deste sábado, às 17 horas (de Brasília) contra o Goiás, na Serrinha.

Atualmente com apenas quatro vitórias em 35 rodadas, o Botafogo só venceu mais do que o Avaí de 2019, que obteve três e fez 20 pontos. E está empatado com o América-RN de 2007, dono da pior campanha dos pontos corridos com apenas 17 pontos e 15% de aproveitamento, e o Paraná de 2018, que fez 23 pontos (20%).



Os outros três lanternas possuem os piores aproveitamentos do Campeonato Brasileiro, assim como o Náutico de 2013, que fez apenas 20 pontos (17,5%) mas teve cinco vitórias. Ou seja, o Botafogo tem mais três rodadas para se afastar desse top 5 nada agradável, que é complementado pelo América-MG de 2016, que chegou a sete triunfos e 28 pontos.



Com 24,5% de aproveitamento, os mineiros estão com melhor desempenho do que o Botafogo atual, que a três rodadas do fim do campeonato tem apenas 22,9%.



Em busca de um mínimo de dignidade, o Botafogo seguirá apostando nos jovens, mas continua com muitos problemas. Os novos desfalques são os volantes Romildo, que fraturou a mão esquerda no treino de quinta-feira (11), e Zé Welison, com dores no tornozelo esquerdo.



Com isso, a equipe comandada por Lucio Flavio deve ir a a campo com: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa e Hugo; Kayque, Luiz Otávio e Caio Alexandre; Cesinha, Rafael Navarro e Matheus Nascimento.