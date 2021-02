Renato Gaúcho LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Rio - Com o futuro indefinido no comando do Grêmio, Renato Gaúcho está na mira do Atlético-MG. De acordo com informações do portal "UOL", o clube gaúcho não irá modificar a sua postura em relação a renovação de contrato do técnico, que está no Tricolor desde 2016.

Apesar do interesse do Galo, o Renato Gaúcho ainda não recebeu qualquer contado do clube mineiro. Aos 58 anos, o treinador teve uma passagem como jogador pelo Atlético-MG em 1994. O treinador argentino Jorge Sampaoli não deverá permanecer no comando da equipe de Belo Horizonte.

Renato Gaúcho condiciona sua permanência no Grêmio à montagem de uma equipe competitiva para seguir brigando por títulos na temporada que vem. Neste ponto, o Atlético-MG contemplaria totalmente o desejo do comandante.



Com investimento alto e um time já reconhecidamente forte, o Galo daria a Renato Gaúcho algo que ele não teve até agora no Grêmio. Ele poderia escolher seus reforços para o elenco independente da questão financeira.

O treinador, de 58 anos, está na sua terceira passagem pelo Grêmio. Treinador a mais tempo no comando de um clube da Série A, Renato Gaúcho conquistou sete títulos pelo clube dos Pampas. As principais conquistas foram a Libertadores de 2017, a Copa do Brasil de 2016 e a Recopa Sul-Americana de 2018.