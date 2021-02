United ficou no empate AFP

Publicado 14/02/2021 13:24

Rio - O Manchester United enfrentou o West Bromwich fora de casa e empatou por 1 a 1 neste domingo. O resultado fez a equipe de Solskjaer voltar para a segunda colocação do Inglês. No entanto, o City abriu sete pontos de vantagem na liderança e ainda tem um jogo a menos na partida.

Em atuação ruim, o United ainda saiu perdendo o jogo. Logo no primeiro minuto de jogo, o West Bromwich abriu o placar após Diagne se antecipar à marcação de Lindelof e aproveitar cruzamento para marcar seu gol de cabeça.

O empate do Manchester United aconteceu no fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos, em boa jogada pela esquerda, Luke Shaw chegou à linha de fundo, encontrou Bruno Fernandes e o português tirou os Diabos Vermelhos do sufoco com um lindo gol de voleio com a perna esquerda.



Com o resultado, o United chegou aos 46 pontos e voltou para a segunda posição do Campeonato Inglês. O Leicester tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate. Com um jogo a menos, o Manchester City lidera o torneio com 53.