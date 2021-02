Por O Dia

Publicado 14/02/2021 14:14 | Atualizado 14/02/2021 14:16

Índia - Uma cena bizarra e lamentável aconteceu numa disputa de bola na SuperLiga Indiana. A câmera de TV flagrou Edu Bedia, espanhol que atua pelo Goa, dar uma mordida na cintura do seu adversário. A punição do lance pode ser histórica para o futebol indiano.

As imagens viralizaram na internet e Edu Bedia está sendo chamado de "Suárez 2.0", em alusão à mordida protagonizada pelo atacante uruguai no zagueiro da Itália, Chiellini. O lance aconteceu na Copa do Mundo de 2014. Na época, Suárez ficou suspenso por nove jogos. O caso de Edu Bedia ainda vai ser analisado.