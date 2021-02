Algoritmo aponta o Bayern como o campeão da Bundesliga, pela nova vez seguida AFP

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 15:26 | Atualizado 15/02/2021 15:59

Londres - O Observatório de Futebol CIES (Centro Internacional de Estudo Esportivo) apresentou, nesta segunda-feira, um relatório que aponta o fim da hegemonia em algumas das principais ligas europeias na temporada corrente. É o que indica o algoritmo de estatísticas usado pela entidade, que, no estudo, avaliou os números de defesa e ataque, para fazer a previsão.

Com exceção do Bayern de Munique, atual campeão na Alemanha, ligas de peso terão um campeão diferente ao fim da temporada. Na Itália, Inter de Milão é apontado como o favorito para desbancar a Juventus, campeão das últimas nove edições do Calcio. Os números apontam o Atlético de Madrid como o campeão da La Liga Espanhola, o que pode dar fim ao rodízio entre Barcelona e Real Madrid nos últimos seis anos. Atual tricampeão francês, o Paris Saint-Germain pode perder a hegemonia para o Lyon, de acordo com o estudo.

Para justificar a 'dança das cadeiras', a CIES revelou detalhes do algoritmo, que usa os seguintes dados no modelo estatístico: finalizações, chances criadas e permitidas, posse de bola, passes no último terço do campo, ofensiva e defensivamente.

De acordo com o aproveitamento atual dos clubes, que já iniciaram o segundo turno das ligas, é possível projetar a pontuação final. Os números usados levam em conta os jogos até o dia 10 de fevereiro. O algoritmo aponta o City campeão da Premier League, com 86 pontos, seis a mais do que o Manchester United. No Espanhol, campeão seria o Atlético de Madrid, com 81 pontos, três a mais que o Barça.

Na Itália, a Inter de Milão voltaria a ser campeã depois de 11 anos e quebraria a sequência de nove títulos seguidos da Juventus, com um total de 81 pontos, contra 79 do Milan, apontado como segundo colocado. No Campeonato Francês, o PSG é outro gigante que perderia a hegemonia. O Lyon levantaria a taça com a soma de 81 pontos, um a mais do que o time de Paris. Na Alemanha, o Bayern de Munique, com 77 pontos, celebraria o nono título seguido da Bundesliga.