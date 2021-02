Ex-mulher de ex-atacante do Vasco revela como agrada marido: 'A melhor na cama'

Rio - Wanda Nara, esposa do atacante do PSG, Mauro Icardi, se declarou ao jogador argentino nas redes sociais em comemoração do dia dos namorados, celebrado em parte do mundo, ontem (14). A modelo e apresentadora listou ações que faz no dia a dia que deixam o jogador do time francês contente, inclusive ser “a melhor na cama”.

"O Dia dos Namorados é ... cozinhar para o seu amor todos os dias, esperar por ele com os melhores sanduíches preparados por mim às 3 da manhã depois de um jogo ... ou simplesmente desça para a cozinha de madrugada e prepare os melhores sanduíches de frango e abacate do mundo (só porque ele tem desejo). Fazer para ele suas sobremesas favoritas à tarde ... e seja a melhor na cama ... ele compra todo o resto com seu cartão ... eu te amo", disse Wanda em publicação no Instagram.





Wanda e Icardi estão juntos desde 2013. O jogador do PSG foi apontado como pivô do fim do casamento no mesmo ano dela com o ex-atacante do Grêmio e Vasco, Maxi López.

