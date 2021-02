Carro da McLaren para a temporada de 2021 se chama MCL35M Divulgação/McLaren

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 17:45

A McLaren foi a primeira equipe do grid de Fórmula 1 a apresentar o seu carro para a disputa da temporada 2021. Por causa das medidas de isolamento por conta da covid-19, o evento foi restrito para o lançamento do MCL35M, que possui as mesmas cores de 2020.

Isn't it beautiful?



Time for a closer look at the #MCL35M. pic.twitter.com/0n1qy7qFWG — McLaren (@McLarenF1) February 15, 2021

Publicidade

A maior novidade na McLaren nesta temporada é o australiano Daniel Ricciardo, que fará dupla com o britânico Lando Norris. Outra mudança é no motor. A equipe trocou a Renault pela unidade de potência da Mercedes.



Confira outras imagens do carro:

Publicidade

fotogaleria

As próximas equipes a apresentar seus carros serão a Alpha Tauri, na sexta-feira (19) e a Alfa Romeo, na segunda (22).



Publicidade

A primeira etapa de Fórmula 1 acontece no dia 28 de março, no GP do Bahrein. Ao todo, serão 23 corridas na temporada.