Por O Dia

Publicado 15/02/2021 20:46

Wilmington, Estados Unidos - Michael Jordan anunciou nesta segunda-feira a doação de US$ 10 milhões, cerca de R$ 54 milhões, para a construção de duas clínicas médicas em Wilmington, Carolina do Norte. Duas comunidades carentes da cidade natal do lendário astro da NBA, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, foram escolhidas para abrigar o projeto que visa ao atendimento de pessoas sem plano de saúde. Com a pandemia do novo coronavírus distante de um controle, a previsão é de que as clínicas comecem a funcionar no início de 2022.

"Estou muito orgulhoso de mais uma vez fazer parceria com a Novant Health para expandir o modelo da Clínica da Família para trazer melhor acesso a serviços médicos críticos em minha cidade natal. Todos devem ter acesso a cuidados de saúde de qualidade, independentemente de onde vivam ou tenham ou não seguro. Wilmington ocupa um lugar especial em meu coração e é verdadeiramente gratificante poder retribuir à comunidade que me apoiou durante toda a minha vida", disse Jordan.

Multicampeão pelo Chigago Bulls, clube pelo qual conquistou seis títulos da NBA, Jordan, hoje, com 57 anos, se tornou um empresário de sucesso longe das quadras e continua a chamar a atenção pelo engajamento em ações sociais. O astro já havia doado cerca de R$ 37,5 milhões para montagem de clínicas familiares em Charlotte. Em junho de 2020, prometeu doar cerca de R$ 540 milhões, ao longo de dez anos, para organizações dedicadas à militância de igualdade racial nos Estados Unidos.