LeBron James reclamou da curta pré-temporada para criticar a organiazção do All-Star Game

Por O Dia

Publicado 11/02/2021

Nova York - Em meio à polêmica organização para a disputa All-Star Game da NBA, potencializada pelo alarmante aumento de casos de novo coronavírus nos Estados Unidos, a votação para a montagem das seleções do tradicional clássico segue a todo vapor com Lebron James, do Los Angeles Lakers, e Kevin Durant, do Brooklyn Nets, na liderança de suas respectivas conferências para o evento previsto para março.

Referência mundial não apenas no basquete, mas em diversas modalidades esportivas, os Estados Unidos não se orgulham pelo recorde negativo quando o assunto é covid-19. Os números no país, desde o início da pandemia, indicam mais de 27 milhões de pessoas infectadas e mais de 470 mil vítimas fatais. A própria NBA sentiu o reflexo da doenças. Após o aumento de testes positivos, a temporada passada foi realizada numa 'bolha' no complexo da Disney, em Orlando, de uso exclusivo para atletas e funcionários da franquia.

Muitos astros se posicionaram contra o movimento da entidade e dos patrocinadores para a realização do All-Star Game, entre eles, LeBron James, o principal nome da Liga de Basquete Americana. Além do ala, outros nomes pesados engrossaram o coro contra o evento: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kemba Walker (Boston Celtics) e Luka Doncic (Dallas Mavericks).

"Tenho zero energia e zero empolgação para o All-Star Game. Não entendo por que vamos ter o evento. Tivemos uma pré-temporada curta. Disseram que não teríamos um All-Star Game e, sim, uma pequena pausa. Cinco dias, uma oportunidade para recalibrar para a segunda metade da temporada. Meus companheiros de equipe também. E então eles jogam um All-Star Game em nós como este e simplesmente quebram tudo. Então, é um tapa na cara", disse LeBron.

Apesar do debate levantado, a votação segue aberta. Na segunda parcial, o público manteve a cotação de Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Bradley Beal, do Washington Wizards, como líderes nos grupos específicos por posição.



Confora abaixo os números da parcial de votação do NBA All-Star 2021



Conferência Oeste – Alas/Pivôs

1. LeBron James (LAL) 4.369.533

2. Nikola Joki (DEN) 3.006.981

3. Kawhi Leonard (LAC) 2.462.621

4. Anthony Davis (LAL) 2.329.371

5. Paul George (LAC) 1.024.233

6. Zion Williamson (NOP) 842.439

7. Andrew Wiggins (GSW) 552.661

8. Christian Wood (HOU) 525.018

9. Brandon Ingram (NOP) 433.041

10. Carmelo Anthony (POR) 346.812



Armadores

1. Stephen Curry (GSW) 4.033.050

2. Luka Doni (DAL) 2.484.552

3. Damian Lillard (POR) 2.095.157

4. Donovan Mitchell (UTA) 479.241

5. Ja Morant (MEM) 437.632

6. Devin Booker (PHX) 391.116

7. Chris Paul (PHX) 278.128

8. Klay Thompson (GSW) 225.169

9. CJ McCollum (POR) 218.160

10. Alex Caruso (LAL) 214.997



Conferência Leste – Alas/Pivôs

1. Kevin Durant (BKN) 4.234.433

2. Giannis Antetokounmpo (MIL) 3.282.478

3. Joel Embiid (PHI) 3.022.105

4. Jayson Tatum (BOS) 1.680.780

5. Jimmy Butler (MIA) 662.691

6. Bam Adebayo (MIA) 578.133

7. Domantas Sabonis (IND) 397.711

8. Julius Randle (NYK) 387.114

9. Gordon Hayward (CHA) 352.667

10. Jerami Grant (DET) 282.605



Armadores

1. Bradley Beal (WAS) 2.528.719

2. Kyrie Irving (BKN) 2.104.130

3. James Harden (BKN) 1.829.504

4. Jaylen Brown (BOS) 1.062.888

5. Zach LaVine (CHI) 936.309

6. Trae Young (ATL) 737.126

7. Collin Sexton (CLE) 365.942

8. Derrick Rose (NYK) 342.177

9. Russell Westbrook (WAS) 339.498

10. Fred VanVleet (TOR) 255.161