Seth Curry AFP

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 10:45

Estados Unidos - O jogador da NBA Seth Curry, irmão de Stephen Curry que atua pelo Philadelphia 76ers, testou positivo para a Covid-19. No entanto, o momento em que o jogador recebeu a notícia chamou a atenção: ele estava no banco de reservas na partida da equipe contra o Brooklyn Nets, na última quinta-feira. A informação é da ESPN americana.

Publicidade

De acordo com o veículo, Curry desfalcou o Philadelphia por uma lesão no tornozelo, mas mesmo assim ficou todo o primeiro quarto da partida sentado no banco de reservas até saber o resultado do teste. Ele estava de máscara e próximo ao pivô Joel Embiid e ao auxiliar técnico Sam Cassell.

Assim que recebeu o diagnóstico, o armador deixou imediatamente o ginásio para iniciar seu isolamento. Nesta sexta-feira, a franquia fará uma nova bateria de exames nos jogadores.