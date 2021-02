Neymar AFP

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 11:47

Rio - Neymar está próximo de renovar com o Paris Saint-Germain. De acordo com informações do jornal "Qatar Today", o novo vínculo dele com o clube francês deverá ser até 2026. Ele e Mbappé são vistos como símbolos do projeto que o PSG tem de conquistar o título da Liga dos Campeões.

De acordo com o portal, a continuidade de Neymar pode estar atrelada com a possível chegada de Lionel Messi para a próxima temporada. O contrato do argentino vai até o fim desta temporada e aumentam os rumores da sua possibilidade de saída.



O brasileiro tem contrato com o PSG até 2022. De acordo com informações do jornal, ele não irá cobrar um aumento salarial pela renovação. Além disso, por conta da crise financeira mundial provocada pela pandemia da Covid-19, nenhum clube teria condições econômicas para tentar contratar o craque e pagar o que ele recebe atualmente.