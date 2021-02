Blaydes e Lewis lutam no UFC deste sábado (20), em Las Vegas Divulgação

Publicado 18/02/2021 15:25

Rio - O evento do UFC deste sábado, em Las Vegas, sem a presença de público, coloca frente a frente na luta principal da noite dois lutadores especialistas em nocautes. O americano Curtis Blaydes, segundo no ranking da divisão, conquistou dez das suas 14 vitórias derrubando seus oponentes. Já seu adversário neste confronto, o compatriota Derrick Lewis, quarto colocado, conquistou 19 dos seus 24 triunfos na carreira desta forma. Quem vencer se aproxima de uma disputa pelo cinturão entre os pesados (até 120,2kg). O “UFC Blaydes x Lewis” conta também com a participação dos brasileiros Ketlen Vieira e Rafael Alves e tem transmissão ao vivo do Combate, a partir das 18h10.

Sexta colocada no ranking entre os galos (até 61,2kg), Ketlen Vieira busca a segunda vitória consecutiva na categoria na co-luta principal. A amazonense, que tem apenas uma derrota na carreira, enfrenta a russa Yana Kunitskaya, sétima no ranking e noiva do lutador brasileiro peso-pesado Thiago Marreta. No card preliminar, pela divisão dos penas (até 65,8kg), o paraense Rafael Alves, revelado no programa ‘Contender Series’, tem pela frente o americano Pat Sabatini em um duelo de estreantes no UFC.

Nesta sexta-feira, dia 19, às 22h30, o ‘Giro Combate’ traz notícias atualizadas do evento e um bate papo exclusivo com Dana White, presidente do UFC. No sábado, Luiz Felipe Prota e Ana Hissa comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar.

"O evento tem um duelo interessante entre os pesados na luta principal, com dois lutadores que estão no topo da categoria. É um combate que vale ficar de olho, porque a divisão vai ficar ainda mais interessante este ano com a chegada de Jon Jones. Entre os brasileiros, a luta entre a Ketlen Vieira e Kunitskaya pode aproximar a vencedora de um duelo com a campeã Amanda Nunes", afirma a comentarista Ana Hissa.

O card principal tem a narração de Rhoodes Lima e os comentários de Luciano Andrade. O canal oficial do Combate no Youtube transmite o ‘Aquecimento Combate’, juntamente com o SporTV3 e o Combate.com, que na sequência exibem as duas primeiras lutas da noite.

UFC Blaydes x Lewis

CARD PRELIMINAR:

Peso-pesado: Sergey Spivac x Jared Vanderaa

Peso-pena: Aiemann Zahabi x Drako Rodriguez

Peso-pena: Chas Skelly x Jamall Emmers

Peso-mosca: Shana Dobson x Casey O'Neill

Peso-pena: Rafael Alves x Pat Sabatini

Peso-pena: Nate Landwehr x Julian Erosa

Peso-galo: Eddie Wineland x John Castañeda

Peso-leve: Drakkar Klose x Luis Peña

Peso-pena: Jared Gordon x Danny Chavez

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Tom Aspinal



CARD PRINCIPAL:

Peso-médio: Phil Hawes x Nassourdine Imavov

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Chris Daukaus

Peso-pena: Charles Rosa x Darrick Minner

Peso-galo: Ketlen Vieira x Yana Kunitskaya

Peso-pesado: Curtis Blaydes x Derrick Lewis