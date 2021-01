Irwin Rivera lutador do UFC Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 18:06

Rio - O lutador mexicano do UFC, Irwin Rivera, foi preso na última quinta-feira pela polícia de Palm Beach, nos Estados Unidos. Segundo informações do site americano "MyMMANews", ele tem duas acusações de assassinato.

Rivera é acusado de ter esfaqueado as duas irmãs. Policiais registraram no boletim de ocorrência que uma das irmãs dele foi encontrada sangrando com marcas nas costas, na cabeça e no braço. A vitima relatou aos policiais que o lutador teria atacado ela e sua irmã.



Em seguida, os policiais encontraram a irmã mais velha dele dentro da casa, "coberta de sangue com vários ferimentos nas costas, rosto, braços e mãos".

O relatório conta que as irmãs buscaram ajuda com os vizinhos, que auxiliaram a polícia a identificar Rivera como o autor das facadas.

O UFC está ciente do caso e enviou um comunicado ao site "MMA Fighting" afirmando que as acusações são "extremamente preocupantes".

"O UFC está ciente do recente incidente envolvendo Irwin Rivera e subsequentemente recebeu informação de seus agentes que ele vem exibindo comportamento consistente com problemas de saúde mental. As alegações são extremamente preocupantes e a organização está atualmente recolhendo informações adicionais. A investigação está em andamento e quaisquer potenciais próximos passos, incluindo ações disciplinares ou atenção médica, serão determinados após sua conclusão. O UFC informou a equipe de Rivera que não vai oferecê-lo uma luta neste momento".