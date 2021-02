Ronnie Wallwork Reprodução

Publicado 18/02/2021 19:20

Rio - Ronnie Wallwork, ex-meia do Manchester United, irá a julgamento no dia 23 de março. O ex-jogador, de 43 anos, pode ser preso por ter participado de uma briga em um pub, em Manchester, em 2019 e ter furado a órbita do olho de um homem.

Wallwork confessou o crime junto ao amigo David Gardner, de 43 anos, considerado corréu no processo. A juíza Tina Landale não decidiu qual tipo de punição caberá aos réus.

"Suas confissões de culpa serão levadas em consideração em seu favor, mas é importante que eu tenha o máximo de informações possível antes de condenar vocês dois. Todas as opções de sentença estão abertas, incluindo a custódia. Eu não declarei nada dentro ou fora", afirmou a juíza

Ronnie Wallwork foi considerado uma grande promessa das categorias de base do Manchester, mas não confirmou as expectativas. Além do United, passou por passou por Carlise United, Stockport, West Brown, Bradford, até chegar ao Sheffield Wednesday, onde encerrou a carreira de jogador profissional, em 2008.