Em negociação avançada com o Porto, de Portugal, Pepê está confirmado contra o Flamengo, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio Lucas Uebel/Gremio

Por MH

Publicado 18/02/2021 17:13

A diretoria do Grêmio oficializou nesta quinta-feira a venda do atacante Pepê, de 23 anos, para o Porto, de Portugal, por 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 98 milhões). O jogador assinará vínculo por cinco temporada, mas só deixará Porto Alegre no segundo semestre deste ano.

Do valor total da negociação, o Tricolor Gaúcho receberá 10 milhões de euros (R$ 65,4 milhões). O restante pertence ao Foz do Iguaçu, clube que revelou o atacante e detém 30% dos direitos. No anúncio feito no site oficial, o Porto informou que contrato do atacante será até 2026, com cláusula de rescisão de 70 milhões de euros (R$ 458 milhões).