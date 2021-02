Pietro Fittipaldi é piloto de testes da Haas Divulgação/Haas/RF1)

Publicado 19/02/2021 11:26

Sem pilotos no grid de Fórmula 1 de 2021, o Brasil pelo menos continuará com um representante em uma das 10 equipes da categoria. Isso porque Pietro Fittipaldi continuará como piloto reserva e de testes da Haas.

O neto do bicampeão Emerson Fittipaldi fará a sua terceira temporada como piloto de testes da equipe americana. Em 2020, Pietro estreou na categoria e disputou os dois últimos GPs, de Sakhir e de Abu Dhabi, no lugar de Romain Grosjean, que sofreu grave acidente no Bahrein.



“Estamos todos muito satisfeitos em continuar nosso relacionamento com Pietro Fittipaldi”, afirmou o chefe da Haas, Gunther Steiner. “O papel de piloto de testes e reserva significa que você pode ser chamado para pilotar em um prazo muito curto e esse acabou sendo o caso de Pietro no final de 2020. Apesar das demandas de pilotar com pouco tempo para se preparar, ele, sem dúvida, fez um trabalho sólido para nós".



Fittipaldi participou da maioria das corridas de Fórmula 1 em 2020 como piloto reserva e de testes. Ele estreou no volante do VF-20 no Grande Prêmio de Sakhir e terminou em 17º lugar.



“Estou muito feliz por poder continuar. Já trabalho com os engenheiros há alguns anos e realmente sinto que é uma grande família na Haas", afirmou Pietro Fittipaldi.