Vini Jr tem altos e baixos no Real Madrid AFP

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 12:24 | Atualizado 19/02/2021 12:25

Mesmo alvo de muitas críticas no Real Madrid, Vinícius Junior tem se destacado nos números. Segundo o jornal espanhol 'Marca', o atacante ex-Flamengo é o ponta que, como titular, o clube mais conseguiu vitórias nesta temporada.

Pelo levantamento da publicação, o Real Madrid tem aproveitamento maior com Vinícius Junior: conquistou 69% das vitórias com ele começando as partidas. Logo em seguida vem Lucas Vásquez, que disputou 66,6% dos triunfos merengues como titular.

"Sim, Vinícius é possivelmente o jogador mais criticado do Real Madrid, entretanto a realidade é que a equipe vai melhor quando joga com o brasileiro", conclui o texto do 'Marca'.

Outro brasileiro do ataque, Rodrygo esteve em 61,6% das vitórias na temporada, seguido por Asensio (55,5%) e Hazard (51,85%).

O 'Marca' também levanta outros números do brasileiro na temporada. E ressalta que, apesar dos poucos gols (apenas três), Vinícius Junior é o segundo atacante que mais marcou, atrás apenas do centroavante Benzema.