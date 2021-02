Orejuela Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 19/02/2021 23:02

O São Paulo está no mercado em busca de reforços para a temporada 2021. Um jogador que entrou em pauta foi Orejuela, do Cruzeiro. A diretoria tricolor chegou a realizar proposta oficial pelo lateral-direito, que não foi aceita pela Raposa. Uma fonte do clube mineiro confirmou que teve oferta do time tricolor pelo colombiano, mas não quis revelar os valores.



Ainda de acordo com apuração do O Dia, o São Paulo estudou envolver jogadores, sem compensação financeira, para ter Orejuela. Os atletas colocados à disposição do Cruzeiro foram Shaylon e Hudson, emprestados a Goiás e Fluminense, respectivamente, até o fim do Brasileirão 2020. A diretoria mineira conversou com Felipe Conceição, atual treinador da Raposa, e chegou à conclusão que é melhor aguardar uma proposta de venda chegar para se desfazer do jogador de forma definitiva e ter um fôlego financeiro.



O Cruzeiro deseja negociar Orejuela por volta de R$ 20 milhões, valor difícil para o São Paulo desembolsar. O Tricolor, inclusive, estuda outros nomes para a lateral direita. Dudu, que pertence ao Internacional e está emprestado ao Atlético-GO até o fim deste mês, é um jogador que está no radar e chegou a ser consultado.



Orejuela tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. Como tem um alto custo e contrato que prevê aumento salarial progressivo, a Raposa quer se desfazer o jogador o quanto antes. Em seu primeiro ano de vínculo, em 2020, ele tinha vencimento avaliado em R$ 320 mil, que foram pagos pelo Grêmio, clube que atuou por empréstimo.



Em 2021, Orejuela receberá R$ 360 mil, R$ 393 mil em 2020 e R$ 421 em 2023. Em 2019, O Cruzeiro adquiriu 50% dos direitos econômicos de Orejuela por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 6 milhões na cotação da época). A outra parte dos direitos do lateral continuou com o Ajax, da Holanda.