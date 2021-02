O dominicano Fernando Tatís Jr assinou um contrato com validade de 14 temporadas com o San Diego Padres Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 14:01

San Diego - Fernando Tatís Jr. é novo bilionário da Major League Baseball (MLB, Liga Americana de Beisebol). A extensão do contrato com San Diego Padres, por 14 temporadas, renderá ao dominicano o terceiro maior contrato da história da MLB: US$ 340 milhões, cerca de R$ 1,8 bilhão.

Com apenas 22 anos, Fernando Tatís Jr. aparece atrás apenas de Mookie Betts (US$ 365 milhões, cerca R$ 1.9 bilhão) e Mike Trout (US$ 426 milhões, cerca R$ 2.3 bilhão).



O acordo em vigência possui uma cláusula "no trade", autoriza o San Diego Padres a vetar qualquer negociação que o envolva futuramente. Além disso, atleta ainda receberá um bônus US$ 10 milhões (R$ 53 milhões) pela assinatura.



No currúculo, Tatís Jr. possui 39 home runs, 98 corridas impulsionadas e 27 bases roubadas em 143 partidas, nas duas temporadas na MLB. Em 2019, o terceira-base foi o terceiro colocado na votação para novato do ano e, em 2020, ficou em quarto na votação para MVP da liga.