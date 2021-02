Japonês Daichi Kamada marca o primeiro gol da vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Bayern de Munique AFP

Por AFP

Publicado 20/02/2021 17:27

O líder Bayern de Munique chegou à segunda partida seguida sem vitória no Campeonato Alemão ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Eintracht Frankfurt, quarto colocado, neste sábado (20), pela 22ª rodada da competição.

Jogando fora de casa, a equipe de Munique viu o meia japonês Daichi Kamada abrir o placar aos 12 minutos para os anfitriões, que ampliaram antes do fim do primeiro tempo, com atacante libanês Amin Younes, aos 31.



Publicidade

Os visitantes diminuíram apenas na segunda etapa, quando o atacante polonês Robert Lewandowski balançou as redes, aos oito, ampliando sua liderança na artilharia da Bundesliga.



Com este resultado, o Bayern segue em primeiro lugar no torneio com 49 pontos, cinco a mais que o vice-líder RB Leipzig, que pode diminuir a diferença caso vença fora de casa o Hertha Berlin, neste domingo.



Publicidade

Nas outras partidas deste sábado, o Freiburg foi derrotado por 1 a 0 no próprio estádio pelo Union Berlin, enquanto Borussia Moenchengladbach, também jogando em casa, perdeu para o Mainz por 2 a 1.