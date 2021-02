O aumento do contágio do novo coronavírus não impediu a torcida do Inter de se aglomerar no Aeroporto Salgado Filho antes do embarque para a 'final' com o Fla Reprodução/Instagram

Por Lance

Publicado 20/02/2021 19:41

Porto Alegre - Sem se preocupar com os aspectos sanitários de distanciamento social relacionados a pandemia que segue com bastante força em todo o país, mais de mil torcedores do Internacional foram se "despedir" do time nos arredores do Aeroporto Salgado Filho na tarde deste sábado.



Isso porque, no domingo às 16h, uma vitória diante do Flamengo no Maracanã basta para que a equipe de Abel Braga se consolide como campeã do Brasileirão e findar um jejum que ultrapassa as quatro décadas. Em caso de empate ou revés, a decisão do torneio irá para a rodada derradeira onde todas as partidas serão disputadas na quinta-feira, às 21h30.



Além de estarem devidamente fardados de vermelho, instrumentos, faixas, sinalizadores e os cantos entoados pelos presentes fizeram das imediações do aeroporto quase que uma arquibancada improvisada para os atletas e demais integrantes da delegação que passaram de ônibus.



Nas suas redes sociais, o Inter não fez qualquer tipo de menção ao ocorrido que durou desde o fim da manhã até o início da tarde segundo relatado pelo portal 'ge'. Com isso, o clube informou apenas através de imagens o momento onde os atletas já estavam na parte interna do embarque, levando suas coisas para o avião.